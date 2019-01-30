Denizlispor'da Transfer Çalışmaları
13 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor
, Cezayir
asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri bölgelerine transfer yapmak için çalıştıklarını belirtti.
Bu kapsamda, Belçika
takımlarından KV Kortrijk'te forma giyen 30 yaşındaki Idir Ouali ile anlaşmaya vardıklarını aktaran Çetin, futbolcuyla yarın sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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