Denizlispor'da transfer çalışmaları

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takıma en az 2 yabancı oyuncu daha dahil edeceklerini belirterek, "Futbolcuların hepsinden çok memnunum. Son transferlerimiz de hazır hale gelecek. Milli maç arası, bizim toparlanmamızı sağlayacak." dedi.



Teknik direktör İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki idmanla başlayacağını, sezona istediği gibi giriş yapamayan Göztepe'nin çıkış maçı olarak gördüğü bu karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olacağını söyledi.

Alınan iyi sonuçlara ve oynanan pozitif futbola rağmen eksiklerinin bulunduğunu belirten İldiz, şu ifadeleri kullandı:

"2 Eylül'e kadar transfer dönemimiz sürecek. En az 2 futbolcuyu daha takıma kazandıracağız. Bu oyuncular yabancı olacak. Görüşmelerimiz sürüyor. Bize faydalı olacak yerli futbolcuları bulursak da transfer edebiliriz. Takviyeler yapılınca ve adaptasyon sorunu tamamlanınca daha güçlü duruma geleceğimize inanıyorum. Kalecimiz Stackhowiak 2 penaltı kurtardı. Mbamba 2 asist yaptı ve Recep gol attı. Aissati ve Oğuz hep süre aldı. Keremcan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık da kadromuzda. Futbolcuların hepsinden çok memnunum. Son transferlerimiz de hazır hale gelecekler. Milli maç arası, bizim toparlanmamızı sağlayacak."