Denizlispor'da transferin gözdesi Oğuz Yılmaz

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da iyi bir sezon geçiren savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, Süper Lig'de birçok kulübü peşine taktı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'de boy gösteren Oğuz Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Bu sezon yeşil-siyahlı ekipte 19 maça ilk 11'de çıkan Oğuz, 1752 dakika süre aldı.

Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki savunmacı Süper Lig'de birçok kulübün radarına girdi. Teknik direktör Bülent Uygun'un defans hattında vazgeçilmezi olan Oğuz'a Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu belirtildi. Uygun'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli futbolcunun kadroda tutulması yönünde rapor verdiği, Oğuz'un da Ege temsilcisinde kalmaya sıcak baktığı belirtildi.