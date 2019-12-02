Denizlispor'da üst üste alınan galibiyetler ile kötü gidişe 'dur' denildi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor hafta sonu Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyet ile puanını 17 yükseltirken, ligde 10. sıraya tırmandı.



Yeşil-siyahlı ekip son iki haftadır oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile göz dolduruyor. Bir süre önce iç saha ve dış sahada aldığı kötü sonuçlar ile eleştirilere maruz kalan Mehmet Özdilek yönetimindeki Denizlispor son iki haftadır aldığı galibiyetler ile adeta kötü gidişata 'dur' dedi. Horoz geçtiğimiz gafta sonu deplasmanda oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasında da sahadan 2-1'lik skorla ayrılarak iki hafta üst üste başarı sağladı.



Denizlispor aynı puana sahip en yakın takipçileri Rizespor ve Gaziantep FK'yı averaj farkı ile sollayarak ligde 10. sıraya yükseldi. Horoz ligin 13 haftasında yaptığı maçlardan 5'ini kazanırken, 6'sını kaybetti. Yeşil siyahlı ekip yaptığı maçlardan ikisinde ise rakipleri ile yenişemeyerek sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizlispor oynadığı 13 karşılaşmada kalesinde 14 gol görürken, rakip takım filelerini ise 13 defa havalandırdı. Horoz'un averajı ise -1.



Süper Lig'in 14. haftasında ise Denizlispor 8 aralık Pazar günü saat 16.30'da kendi sahasında ligde liderliğe oynayan ve ikinci sırada bulunan Başakşehir'i ağırlayacak. - DENİZLİ