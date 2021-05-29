Denizlispor'da Üstek'e 'Aday ol' baskısı
29.05.2021 12:14
Süper Lig'de geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor'da gözler haziran ayında yapılacak olağan genel kurula çevrilirken, kentin ileri gelenleri eski başkan Mustafa Üstek'e aday olması için baskı yapmaya başladı.
Süper Lig'de geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor'da gözler haziran ayında yapılacak olağan genel kurula çevrilirken, kentin ileri gelenleri eski başkan Mustafa Üstek'e aday olması için baskı yapmaya başladı. İsmi adaylık için geçen Mustafa Üstek'in şu an için net bir kararını vermediği ifade edildi. Daha önce aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çetin'in de liste hazırlığı yapabileceği vurgulandı. Denizlispor'da toplam borcun 80 milyon TL'yi geçmesi ve futbolcuların takımdan birer birer ayrılması kongre öncesi camiayı endişelendirdi.
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