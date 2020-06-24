Denizlispor'da Uygun kadroda revizyona gidecek

Süper Lig'de son oynadığı maçta evinde Beşiktaş'a 5-1 mağlup olarak ateş hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da, bu hafta deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu, teknik direktör Bülent Uygun'u sıkıntıya soktu.

Bülent Uygun'un alt sıralardan kurtulma yolunda büyük önem taşıyan maçta kadroda geniş çapta değişiklik yapacağı kaydedildi. Cezalı stoper Oğuz ve sağ bek Zeki'nin yanı sıra sakatlıkları süren orta sahalar Recep, Onazi ve Sackey'den yararlanamayacak deneyimli teknik adamın, Oğuz'un yokluğunda savunmanın ortasında Ben Youssef'e şans vereceği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında Olcay Şahan 'dan beklediği katkıyı alamayan Uygun'un tecrübeli futbolcunun yerine ise Beşiktaş maçında sonradan oyuna dahil olan ve takımının karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Estupinan'ı değerlendireceği belirtildi. Çaykur Rizespor karşısında Sacko'yu da kulübede oturtmayı planlayan Bülent Uygun'un Sedat'a hazır ol emri verdiği ifade edildi.

BÜLENT UYGUN: SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI UNUTTURACAĞIZ

Takıma uyarılarda bulunan Uygun, "Taraftarımızı yeterince üzdük. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını unutturacağız. Çaykur Rizespor karşılaşması çok kritik bir hal aldı. Yeniden çıkışa geçip alt sıralardan uzaklaşacağız" diye konuştu.