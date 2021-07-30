Denizlispor'da Yavuz Cinkaya adaylığa hazırlanıyor
30.07.2021 13:19
Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da yönetim krizi aylardır sürerken, 3 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulübün eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya'nın ismi ön plana çıktı.
Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da yönetim krizi aylardır sürerken, 3 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulübün eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya'nın ismi ön plana çıktı. Kent protokolünün Cinkaya'nın başkanlık görevi üstlenmesi için görüşme yaptığı öğrenildi. Geçen sezon yeşil-siyahlı ekibin başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğü görevlerini yürüten Cinkaya'nın kentin ileri gelenlerinin destek vermesi durumunda adaylık için yeşil ışık yakacağı aktarıldı. Daha önce mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde yer alan, fikir ayrılıkları nedeniyle istifa eden Cinkaya'nın aday olması durumunda 3 Ağustos'ta Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongrede kulübün yeni başkanı olması bekleniyor. Denizlispor'da eski başkanlardan Süleyman Urkay da adaylık için nabız yokluyordu.
- Denizli
Son Dakika 14:12 Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi 14:02 Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:45 Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti 12:31 Isparta'da dayı ile yeğenini öldüren çoban konuştu: Dövecekler diye korktum, ateş ettim 12:17 Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı 11:59 Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim 11:50 Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar