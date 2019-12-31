Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük! Tolgahan, Burak, Mehmet... - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük! Tolgahan, Burak, Mehmet... - Son Dakika Spor

Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük! Tolgahan, Burak, Mehmet...

6 saat önce

Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de birçok 1'inci Lig ekibinin sırada olduğu belirtildi.

Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük! Tolgahan, Burak, Mehmet..., System.String[]

Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de birçok 1'inci Lig ekibinin sırada olduğu belirtildi.


Yönetimin ise teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporunu beklediği ifade edildi.


Yaz döneminde Demir Grup Sivasspor'dan gelen 33 yaşındaki file bekçisi Tolgahan, Süper Lig'de hiç şans bulamazken, sadece 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi korudu.


Geçen sezon Denizlispor'un 1'inci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan 33 yaşındaki Mehmet ise 7 Süper Lig ve 4 kupa karşılaşmasında oynayıp 2 gol atttı.


Burak da Mehmet ve Tolgahan gibi süre almakta zorlandı. 30 yaşındaki forvet, 3 Süper Lig ve 4 kupa maçında yeşil-siyahlı formayı terleterek filelere 2 gol bıraktı.


Mehmet Akyüz, Denizlispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 
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