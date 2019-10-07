Denizlispor'da yönetim, teknik direktör İldiz'i dinleyecek

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, takımın durumuyla ilgili teknik direktör Yücel İldiz ile görüşeceklerini belirterek, "Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok." dedi.



Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda aldıkları 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin, camiada büyük üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Yönetimin takımla ilgili toplantı yapacağını bildiren Çetin, teknik direktör Yücel İldiz'in ayrılacağına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Çetin, Yücel İldiz ile henüz görüşmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Takım tatilde. Yücel hoca da İstanbul'da. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Biz, yönetim kurulu olarak karar alıyoruz. Takımda bir düşüş var. Bu kadar emek verilirken, her şey zamanında yapılırken, neden düşüş oluyor? Bunların hepsini masaya yatıracağız. Başarısızlığın nedenini bulmamız lazım. Hoca bizim babamız ve ondan Allah bin kere razı olsun. Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok. Onun da fikrini almak lazım. O da diyecek ki, 'Şundan dolayı başarısız olduk'. Kafamıza göre yorum yapamayız. Hocayı da dinleyeceğiz."

İlk 5 hedefi doğrultusunda durmadan çalışacaklarını ve ligin başında olduklarını anlatan Çetin, "Şu an lider takımla aramızdaki puan farkı 6. Çok abartılı puan farkı da yok ama gerekli tedbirleri alacağız. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Milli maç arasını çok iyi değerlendireceğiz. Bu takımın başarılı olabilmesi ve ilk 5 hedefini tutturabilmemiz için ne gerekiyorsa yapacağız."