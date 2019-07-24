Denizlispor'da Zeki imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor
, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru
'yu 1 yıllığına renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu için Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin
ve profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat
katıldı. Törende Denizlispor'a katılmaktan mutlu olduğunu belirten Zeki, kulübün başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise transfer çalışmalarına devam ettiklerini, Zeki Yavru ile savunmalarına güç kattıklarını kaydetti.
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