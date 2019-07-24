Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Zeki imzaladı
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Denizlispor'da Zeki imzaladı

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Denizlispor'da Zeki imzaladı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat katıldı. Törende Denizlispor'a katılmaktan mutlu olduğunu belirten Zeki, kulübün başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise transfer çalışmalarına devam ettiklerini, Zeki Yavru ile savunmalarına güç kattıklarını kaydetti.


Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
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