Denizlispor'da Zeki Yavru şoku
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kaptırdı.
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sağ beki Zeki Yavru'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kaptırdı. İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar, Zeki'yi ikna edemedi. Oyuncuyla uzun süren pazarlıklara rağmen anlaşma sağlanamadı ve Zeki rotayı Yeni Malatyaspor'a kırdı. Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek yeni takımının kampına katıldı.
Zeki'den sonuç alamayan Denizlispor'un elinde tek sağ bek Lopes kaldı. Yönetimin Lopes'le rekabet edebilecek bir bek alacağı ifade edildi. Dış transferde ise son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal'a imza attıran kurmayların Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen 31 yaşındaki stoper Neven Subotic ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Rumen kaleci 33 yaşındaki Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri konusunda açıklama yapıyor Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına son noktayı koydu: Önümüzdeki ilk seçim 2023 yılında Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Bahçeli'nin idam açıklamasına destek: Belirli suçlarda olmalı İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini kurtarmasını beklediler Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni ekibi belirlendi Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak