Denizlispor'da Ziya Alkurt için geri sayım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, yasağı gecikmeli de olsa kaldırdığı transferde hız kesmiyor. Transfer yasağını kaldırmasının ardından 1 hafta içinde 13 futbolcuyu renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya vardı eski futbolcularından Ziya Alkurt'a kısa sürede imza attıracağı belirtildi. Transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yapmak için atağa kalkan Ege ekibi, Adam Stackhowiak, Muhammed Gönülaçar, Okan Derici, Leo Schwechlen, Erdal Akdari, Gökhan Süzen, Bünyamin Balat, Muğdat Çelik, Ogenyi Onazi, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Brahim Darri ve İsmail Aissati'yi kadrosuna katarak alternatifli bir kadro oluşturdu.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmasında Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlı ekipte, yönetimin en az 2 transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi. Denizlispor, daha önce büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Altaylı futbolcu Ziya Alkurt için de geri sayıma geçti. Daha önce de yeşil-siyahlı formayı giyen Ziya Alkurt'un kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan Denizlisporlu kurmayların forvet bölgesine bir takviye daha yapmak istediği bu konuda girişimlerinin sürdüğü kaydedildi.

- Denizli