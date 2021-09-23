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Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret

23.09.2021 10:59
Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret, System.String[]

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Geçmişten bugüne Denizlispor'a her zaman destek olduklarını, bu desteğin yeni yönetimle de en üst seviyede süreceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlispor, Denizlimizin en değerli markasıdır" dedi. 23. 09. 2021 Başkan Zolan: "Denizlispor, Denizlimizin en değerli markasıdır " Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Denizlispor Kulübü'nün yeni yönetimine başarılar diledi. Başkan Zolan, "Denizlispor, Denizlimizin en değerli markasıdır. Denizlispor, şehrimizi temsil etme anlamında renkleriyle, geçmişte aldığı başarılarıyla her zaman bizleri gururlandırdı. Denizlispor'un Başkanı ve yönetim kurulu üyesi olmak çok önemli ve değerlidir. Sizleri tebrik ediyorum. Burada görev almak omuzlarınızda ayrı bir yük, anlamındadır. Bu değeri, markayı taşımak kolay değil. İnşallah yürüyüşünüz daha başarılı noktalarda daim olsun" dedi. "Denizli'nin emanetine, markasına sahip çıktık" Denizlispor'un hem TFF 1. Lig'e hem de önümüzdeki yıllarda Süper Lig'e adını başarı ile yazdırmasını temenni eden Başkan Zolan, "Zor dönemde görevi kabul eden Mehmet Uz Başkanımıza ve siz değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizlispor'a bugüne dek en üst düzeyde destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bu desteğimiz sizlerle de en üst seviyede devam edecektir. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Bunu kendime görev bildim. O görev bilinciyle Denizli'nin emanetini, markasına sahip çıktık. İnşallah beraber güzel başarılar nasip etsin. " "Elimizi taşın altına koyduk" Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise kabulden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Siz olmasaydınız, biz şu anda burada olmayacaktık. Bu süreci atlatamayacaktık. Yönetim kurulu olarak size teşekkür ediyoruz. Yolun başındayız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sağ olsun hepsi elini taşın altına koydu, koymaya da devam ediyor. Bize onur ve gurur verdiler" ifadelerini kullandı. Günün anısına Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Başkan Osman Zolan'a isminin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye etti. . Benzer Başlıklar

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Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret
Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret
Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret
Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret

Denizlispor, Osman Zolan, Mehmet Uz, Denizli, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika
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