Denizlispor'dan Caner Hüseyin atağı
28 dakika önce
Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ için atağa geçti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Süper Lig'e yükselen Denizlispor
, Hatayspor
'dan Caner Hüseyin Bağ için atağa geçti. Ege
temsilcisinin şu an askerde olan Bağ için kulübü ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve takımların dikkatini üzerine çeken Hatayspor'un kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ için girişimler gerçekleştirdi. 30 Haziran'da Hatayspor ile olan sözleşmesi sona erecek Caner Hüseyin Bağ'ın transferinin sonlandırılması için oyuncunun bedelli
askerlik görevinden dönmesi bekleniyor.
28 yaşındaki kanat oyuncusu sol kanatta görev yapıyor. Kariyerine Zeytinburnu
'nda başlayan Bağ, Anadolu Üsküdar
, Yeni Malatyaspor
, Nazilli
Belediyesi ve Hatayspor'da forma giydi. Bu sezon 42 maçta forma giyen Caner Hüseyin, 6 gol 7 asist kaydetti. Kariyerinde ise 252 maçta 36 gol 7 asistlik performans sergiledi. - DENİZLİ
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