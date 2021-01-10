Denizlispor'dan fotoğraflı gol tepkisi

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçında 90+4. dakikada yediği gol öncesi yaşanan pozisyon hakkında tepki gösterdi. Gol öncesi faul yapıldığını ve rakip oyuncunu eline topun değdiği iddia edildi.

Denizlispor deplasman karşılaştığı Rizespor maçında 90+4'de yediği golle yıkıldı. Gol öncesi yaşanılan pozisyonda faul ve rakip oyuncunun eline topun değdiğini iddia eden Denizlispor yönetiminin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeter artık. Bugün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmamızın 90+4. dakikasında yediğimiz gol öncesi yaşanan Mustafa Yumlu'ya yapılan faul ve yaşanan karambolde rakip oyuncunun eline çarpan top tüm izleyenler tarafından açıkça görülmüştür. Buna rağmen karşılaşmanın orta hakemi Volkan Bayarslan ve video yardımcı hakemlerinin bu pozisyona seyirci kalarak gol kararı vermesi tarafımızca kabul edilemez bir davranıştır" denildi.

"ÇOK ÖNEMLİ 2 PUANIMIZ ÇALINMIŞTIR"

Verilen kararın tarihe kara bir gün olarak geçeceğini belirtilen açıklamada, "Türk futbolunda adaletin olmadığının göstergesi olan bu pozisyon ile çok önemli 2 puanımız çalınmıştır. Bir şehrin kaderi ile bu kadar kolay bir şekilde oynamak ne Volkan Bayarslan'ın ne de video yardımcı hakemlerin haddine değildir. Her mecrada ve her koşulda hakkımızı arayacak, yapılan bu haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Tarihe kapkara bir gün olarak geçecek bugünün ardından yönetim olarak acil bir toplantı düzenleyecek ve önemli kararlar alacağız. Bu kararlar bugüne kadar verilmiş en büyük tepki olacaktır. Tüm taraftarlarımız bilmelidir ki, Denizlispor'un hakkını yedirmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)