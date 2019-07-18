Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan fikstür değerlendirmesi
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Denizlispor'dan fikstür değerlendirmesi

2 saat önce

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürünü değerlendirdi.

Denizlispor'dan fikstür değerlendirmesi, System.String[]

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürünü değerlendirdi. Ligin ilk maçında Galatasaray'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Başkan Çetin, "Süper Lig'e uygun güçlü bir kadro kuruyoruz.  İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, tadilat çalışmalarının devam ettiği Denizli Atatürk Stadı'nda ilk olarak Galatasaray'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.
Sezon öncesi iddialı bir kadro kurduklarını kaydeden Çetin, "Süper Lig'e uygun, güçlü bir kadro kuruyoruz. Bir taraftan da stadyumumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Zemin tamamlandı. Saha artık Süper Lig müsabakalarını oynamaya uygun. Koltuklarımızı da yerleştiriyoruz. Her biten tribünü de kombine olarak satışa açıyoruz. Biz geçen sezon 1'inci Lig'de, Galatasaray ise Süper Lig'de şampiyon oldu. İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Denizli'de daha önce pek çok efsane maç oynandı. Takımımızın Denizli'ye yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum" dedi.


- Denizli
Denizlispor, Ali Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
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