Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan Hallberg atağı
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Denizlispor'dan Hallberg atağı

1 dakika önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor'un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Denizlispor'dan Hallberg atağı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor'un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Süper Ligin yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. - DENİZLİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
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