Denizlispor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek

Denizlispor Kulübü, Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'un Hatay'a fidan bağışı konusunda Denizlispor'a "meydan okuduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Hatay'a nefes ol. Teşekkürler Kayserispor. Biz de Yukatel Denizlispor olarak Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza yeniden nefes olmak için 1966 adet fidan bağışlıyor ve kırmızı-karaya meydan okuyoruz." denildi.

Yukatel Denizlispor da bu konuda Gençlerbirliği'ne "meydan" okudu.