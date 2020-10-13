Denizlispor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek
13.10.2020 12:33
Denizlispor Kulübü, Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Denizlispor Kulübü, Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'un Hatay'a fidan bağışı konusunda Denizlispor'a "meydan okuduğu" belirtildi.
Açıklamada, "Hatay'a nefes ol. Teşekkürler Kayserispor. Biz de Yukatel Denizlispor olarak Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza yeniden nefes olmak için 1966 adet fidan bağışlıyor ve kırmızı-karaya meydan okuyoruz." denildi.
Yukatel Denizlispor da bu konuda Gençlerbirliği'ne "meydan" okudu.
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