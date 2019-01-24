Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan Kulüp Üyelerine "Aidat" Uyarısı

Denizlispor'dan Kulüp Üyelerine "Aidat" Uyarısı

57 dakika önce

Denizlispor Kulübü, üye aidatlarının yakın zamanda ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Denizlispor'dan Kulüp Üyelerine
Denizlispor Kulübü, üye aidatlarının yakın zamanda ödenmesi gerektiğini bildirdi.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tüzük gereği aidat ödemelerini ödemeyen üyelerinin bulunduğu ve ödemelerin en kısa süre içinde yapılması gerektiği belirtildi.


Aidat ödemelerinin kulübün banka hesabına yada tesislere gelerek yapılabileceği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam gecikmiş üyelik aidat borcu miktarı 1 milyon 285 bin liradır. Kulübümüz bu sezon sergilediği başarılı performans ile Süper Lig hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Hedefe yürüdüğümüz bu yolda siz değerli üyelerimizin destekleri son derece önemlidir. 'O Sene Bu Sene' sloganı ile çıktığımız bu yolda mali yükümlülüklerimiz giderek artmıştır. Bu yükün hafifletilmesi adına üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Bu konuda üyelerimizin hassasiyetini bekliyor, hedefe çok yaklaştığımız bu sezonda kulübümüze destek olmanızı diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Denizlispor, Spor
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