Denizlispor'dan 'küme düşme bu sezon kaldırılsın' talebi

Y. Denizlispor, korona virüs salgını, kur dalgalanmaları ve yayın gelirlerindeki düşüş nedeniyle maliyetlerini arttığını gerekçe göstererek küme düşmenin bu sezon kaldırılmasını talep etti.

Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen 4 takımdan biri olan Denizlispor'da Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada küme düşmenin bu sezonda da kaldırılmasını talep etti. BB Erzurumspor'un ardından bu talepte bulunan kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi süreci, kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünü gerekçe göstererek, "Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakkettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır" ifadeleri yar aldı.

Yapılan açıklamanın devamında ise, "Küme düşmenin kaldırılmış olduğu 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen pandemi süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek, varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı; kulübümüz gelecek sezon hakkettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon lige veda etmişti.

(Fadıl Pişkin/İHA)