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Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi - Son Dakika

Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi

24.08.2021 15:17
Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi, System.String[]

Denizlispor Bünyamin Balat'ı duyurduktan sonra bir diğer orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Asım Hamzaçebi'yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Denizlispor Bünyamin Balat'ı duyurduktan sonra bir diğer orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Asım Hamzaçebi'yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil siyahlı ekip transferlerini ardı ardına açıklamaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıklayan horoz, orta sahaya yeni genç bir isimle daha takviyede bulundu. Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi'yi 4 yıllığına renklerine bağladı. - DENİZLİ

Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi
Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi
Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi
Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi

Adana Demirspor, Denizlispor, Transfer, Balat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da transferler ardı ardına geldi - Son Dakika Spor


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