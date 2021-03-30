Denizlispor, mazeret bildirmeden antrenmana katılmayan Pantilimon için hukuki yollara başvuracak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, herhangi bir mazeret bildirmeden bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan kaleci Costel Pantilimon için hukuki yollara başvuracağını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Pantilimon tarafından kulübe gönderilen herhangi bir izin/fesih yazısı bulunmadığına işaret edilerek,"Sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ve profesyonellikten uzak bir tutum sergileyen bu futbolcu ile ilgili tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.