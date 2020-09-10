- Denizlispor'dan savunma hattına taze kan

Denizlispor Sportif Direktörü Özsaraç:

"Pazartesi günü stoper imza atacak"

"Orta saha ve kanat oyuncusu arayışımız devam ediyor"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Özer Özdemir ile 4 yıllık, Sakıb Aytaç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Burak Özsaraç, yeni orta saha ve kanat oyuncusu arayışlarının devam ettiğini belirterek pazartesi günü için transfer müjdesi verdi.

Yukatel Denizlispor, yeni sezon öncesi transferlere devam ediyor. Marvin Bakalorz, Cenk Gönen ve Angelo Sagal gibi transferlerin ardından defans hattında arayışlarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip Özer Özdemir ve Sakıb Aytaç'ı renklerine bağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çifte imza töreni düzenleyen Yukatel Denizlispor, Sakıb Aytaç ile 1 yıllık, Özer Özdemir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Özer Özdemir ve Sakıb Aytaç transferlerinin kolay olmadığını dile getiren Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Transferlere devam ediyoruz. İlk önce Özer Özdemir, Ümit Milli takımımızın sağ beki, transfer sürecinde çok uğraş verdiğimiz bir oyuncu. Özer ile 4 yıllık bir anlaşma sağladık. İnşallah buradan Ümit Milli takımdan A Milli takıma da geçer. 2. transferimiz Sakıb Aytaç, 9 yıl önce Denizlispor'da top oynamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Denizli'ye getirmek için hep uğraş verdik, olmadı. Bu yıla nasipmiş. Hem sol bekimiz hem de sağ bekimiz emin ellerde. İnşallah ikisi de çok iyi performanslar gösterir. Hem Özer'de hem Sakıb'da uzun uğraş verdik, mücadele verdik. Kolay transferler değildi. Umarım onlar bu harcadığımız emeği sahada kendileri de verirler" dedi.

"9 yıl sonra tekrar gelmek nasip oldu"

2011-2012 sezonunda yeşil-siyahlı formayı terleten ve tekrar geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Sakıb Aytaç, "Gerçekten çok mutluyum. Kaan başkanımızın da dediği gibi 9 yıl önce buradaydım. O zamanlar daha genç ve tecrübesizdim. 9 yıl sonra tekrar gelmek nasip oldu. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Daha olgun ve daha tecrübeliyim. Ben yöneticilere teşekkür ediyorum. İnşallah burada kulübümüzün öngördüğü hedeflere çok iyi çalışarak İnşallah ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Denizlispor'a gelmeyi çok istedim"

Yeşil-siyahlara gelmeyi çok istediğini belirten Özer Özdemir, "Denizlispor'a gelmeyi çok istedim. Yardımcı oldular bana. İnşallah kulüple iyi yerlere geliriz. Hedeflerimiz iyi yerlere gelmek" diye konuştu.

"Orta saha ve kanat oyuncusu almak için uğraşıyoruz"

Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir transferlerinin faydalı olacağına inandığını ifade eden Sportif Direktör Burak Özsaraç, iki ismin de takıma hayırlı olmasını diledi.

Pazartesi günü için transfer müjdesini veren Sportif Direktör, Özsaraç, "İki tane daha transfer yapacağız. İlk etapta orta saha ve kanat oyuncusu almak için uğraşıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Lig başladıktan sonra eksik gördüğümüz yerler olursa takviye yapacağız. Ayrıca bir stoperimiz geliyor ve yolda oda. Büyük ihtimalle Pazartesi imza atacak. Şuan ki kadro yapımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu oyuncular tamamlandıktan sonra. Tabi futbol bu eksiklikler ve sakatlıklar olabilir. Daha önümüzde 5 Ekim'e kadar bir transfer dönemi var. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz yerler olursa oralara da tekrar gözden geçirip transfer yapabiliriz. Hoca hem Özer'i hem Sakıb'ı kendisi de özellikle istedi. Sağ bek ve sol bek oyuncularımız yabancı oyuncular. Türk oyuncularla beraber rekabete girecek onlar da. İkisinden de çok umutluyuz. Önümüzdeki yıllarda da kulübe çok faydalı olacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.