Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan Sms Kampanyası

Denizlispor'dan Sms Kampanyası

14 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için yoğun çaba harcayan Denizlispor'da yönetim SMS kampanyası başlattı.

Denizlispor'dan Sms Kampanyası, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken aynı zamanda mali durumunu düzeltmek için yoğun çaba harcayan Denizlispor'da yönetim SMS kampanyası başlattı. 

Kurmaylar kulübe katkı sağlamak isteyen taraftarların, 'HOROZ' yazıp 2020'ye kısa mesaj atmasını istedi. Her mesajın 20 TL değerinde olduğunu belirten Başkan Ali Çetin, "Bu destek mesajı faturalı ya da faturasız tüm operatörler tarafından atılabilecek. Denizli ve yurt dışında yaşayan Denizlispor'a gönül vermiş kişilerden de destek bekliyoruz. Denizlispor'a şampiyonluk yolunda destek çıkılsın" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:37 Kaynak: DHA

Denizli, Denizlispor, Spor
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