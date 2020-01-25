Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak - Son Dakika Spor

Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak

6 saat önce

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yarın ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti.

Denizlispor, deplasman tribün gelirini afet bölgesine bağışlayacak, System.String[]

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yarın ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem dolayısıyla Denizlispor, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için harekete geçti.


Başkan Çetin, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak Denizlispor-Antalyaspor mücadelesinde deplasman tribünü gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Başkan Çetin, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denizlispor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Antalyaspor maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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