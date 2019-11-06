Son Dakika Haberleri: Denizlispor, deplasmanda çok farklı
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Denizlispor, deplasmanda çok farklı

6 saat önce

Evindeki 5 maçta tek galibiyetle yetinen Denizli, 3 puanla iç saha puan tablosunda ligin en kötü ikinci takımı olurken, deplasmanda ise yine 5 maçta 8 puanı hanesine yazdırarak dış saha puan tablosunda en iyi ikinci ekip olmayı başardı.

Denizlispor, deplasmanda çok farklı, System.String[]

Evindeki 5 maçta tek galibiyetle yetinen Denizli, 3 puanla iç saha puan tablosunda ligin en kötü ikinci takımı olurken, deplasmanda ise yine 5 maçta 8 puanı hanesine yazdırarak dış saha puan tablosunda en iyi ikinci ekip olmayı başardı. Sezona evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek sükseli bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ardından taraftarı önünde puan yüzü göremedi. Horoz, evinde üst üste Konyaspor ve Kasımpaşa'ya 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a ise 2-0 yenilmekten kurtulamadı.


Denizlispor, ligde iç saha puan tablosunda evinde 2 puanla yetinen Gençlerbirliği'nden sonra 3 puanla 17'nci sırada yer alıp en kötü performansı sergileyen ikinci takım olarak dikkat çekti. Denizlispor, deplasmanlarda ise farklı bir görünüm sergiledi. Dış sahadaki 5 maçta Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek, Göztepe'yle 0-0, Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Denizlispor, yalnız Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenildi. Gurbette 8 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, dış saha puan tablosunda lider Alanyaspor ve Başakşehir'le birlikte en çok puan alan 3 ekipten biri oldu. Horoz, dış saha tablosunda Alanya'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.


Yeşil-siyahlılar, pazar günü oynanacak Beşiktaş deplasmanının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:19 
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