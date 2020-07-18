Denizlispor deplasmanda galibiyet arıyor
Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.
Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek.Denizlispor, ligde Trabzonspor galibiyetiyle son 2 haftaya 35 puanla, düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Yeşil-siyahlı ekibin Alanyaspor önünde gözü sahada, kulağı 32 puanlı rakipleri Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un aynı saatte oynayacağı maçlarda olacak. Denizlispor puan veya puanlar aldığı takdirde rakiplerinin takılmasıyla ligde kalışını son haftaya bırakmadan ilan edecek. Denizli 1 puan dahi alsa Kayserispor aynı saatte şampiyonluğu garantileme peşindeki Başakşehir'e yenilirse Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçında kazanan kim olursa olsun ligde kalışını ilan edecek.
- Denizli
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:49 Kaynak: DHA
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