Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak - Son Dakika

Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak

07.05.2021 11:53
Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak, System.String[]

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, 40. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor müsabakasında, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen yeşil-siyahlı ekip, 40. haftaya 28 puanla 21. ve son sırada girdi.

Yukatel Denizlispor, ligde 10 maçtır, deplasmanda 11 müsabakadır kazanamıyor.

Atakaş Hatayspor da son 3 hafta öncesinde 57 puan ve averajla 7. durumda yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor


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