Denizlispor deplasmanda kayıp! 7 maç oldu... - Son Dakika

Denizlispor deplasmanda kayıp! 7 maç oldu...

Çaykur Rizespor beraberliğiyle puanını 32'ye çıkaran ve maç fazlasıyla 12. sırada yer alan Yukatel Denizlispor, düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 4 puan önünde yer alıyor.

Çaykur Rizespor beraberliğiyle puanını 32'ye çıkaran ve maç fazlasıyla 12. sırada yer alan Yukatel Denizlispor, düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 4 puan önünde yer alıyor.

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Ligde son galibiyetini 26. haftada Gençlerbirliği karşısında alan yeşil-siyahlı takım daha sonra Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1 yenildikten sonra dün Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.


Dış sahada son galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 7 dış saha maçında sahadan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.


Dünkü karşılaşmada takımının ilk golünü atan Oscar Estupinan bu sezon 6. golüne ulaştı ve gol sayısında Hugo Rodallega'ya yetişti.


Ligde 3 Temmuz Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, 7 Temmuz Salı günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştıktan sonra Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor (D) ve MKE Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.


Çaykur Rizespor, Kayserispor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:50 

Son Dakika Spor Denizlispor deplasmanda kayıp! 7 maç oldu... - Son Dakika Spor
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