Denizlispor dersine çalıştı
19.11.2020 11:01
SÜPER Lig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayıp düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, milli arada takımın çok iyi çalıştığını, mutlaka galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi.
SÜPER Lig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayıp düşme hattında kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, milli arada takımın çok iyi çalıştığını, mutlaka galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi. Bu hafta Gaziantep FK önünde hem iyi bir oyun sergilemeyi, hem de iç sahadaki ilk galibiyetlerini almayı istediklerini dile getiren Başkan Çetin, "Hedefimiz kısa sürede yükselişe geçmek ve taraftarlarımızı sevindirmek. Takımımıza ve hocamıza güvenimiz tam" dedi. Denizlispor'da takımdan ayrı düz koşularını sürdüren Sakıb ve Özgür bu maçta da forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekip 7 maçta topladığı 5 puanla ligde 20'nci sırada yer alıyor.
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