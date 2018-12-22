Son Dakika Haberleri: Denizlispor Devreyi 2'nci Sırada Bitirdi

Denizlispor Devreyi 2'nci Sırada Bitirdi

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde İstanbulspor'u Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 yenen Denizlispor, devreyi 36 puanla 2'nci sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Denizlispor Devreyi 2'nci Sırada Bitirdi, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde İstanbulspor'u Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 yenen Denizlispor, devreyi 36 puanla 2'nci sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yıllar sonra Süper Lig potasında yer alıp taraftarını mest eden yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde muhteşem bir seri yakaladı.Takımın başına 8'inci haftada geçen deneyimli teknik adam, yeşil-siyahlı ekibin başında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte Afjet Afyonspor, Altay, Adanaspor, Boluspor, Giresunspor, Karabükspor ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçen Denizlispor, sadece Balıkesirspor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Muhteşem bir seri yakalayan Ege ekibi, 2010-2011 sezonunda sonra ilk kez 17'nci haftayı Süper Lig potasında tamamlamayı başardı. 

Kariyerinde Kardemir Karabükspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz, aynı başarıyı Denizlispor'da da yaşamak istediğini söyledi. Deneyimli teknik adam, İstanbulspor galibiyetiyle devreyi iyi bir konumda bitirdiklerini belirterek, "Hem skor hem de oyun olarak her şey bizim lehimizeydi. Gece Denizlispor adına aydınlık oldu. Devrenin son maçlarında konsantre olmak çok zordur. Ama oyuncularım gerçekten müthiş motive oldular. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantremizi kaybetmedik. Gerçekten oyun kontrolünü ve disiplinini bozmadık. İkinci devre bize gereken golü attık.Takım olarak zorlu bir dönemi atlattık. Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eksikliklerimizi giderip bu kadroya yapacağımız nokta transferlerle Denizlispor camiasını, bize destek verenleri mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız" dedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:12 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehirspor Teknik Direktörü, Takımın Ligde Kalabilmesi İçin Eski Futbolcularına Çağrıda Bulundu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in Transferi İçin Harekete Geçiyor

Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:57:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor Devreyi 2'nci Sırada Bitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]