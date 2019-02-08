Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Dijital Reklamdan Gelir Üretti

Denizlispor, Dijital Reklamdan Gelir Üretti

52 dakika önce

Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'na dijital reklam panoları yerleştiren Denizlispor yönetimi, ilk etapta 200 bin TL reklam geliri elde etti.

Denizlispor, Dijital Reklamdan Gelir Üretti, System.String[]
Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'na dijital reklam panoları yerleştiren Denizlispor yönetimi, ilk etapta 200 bin TL reklam geliri elde etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim, Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'na saha kenarına dijital reklam panoları yerleştirdi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları esnaf ziyaretinde dijital reklam panolarını tanıttıklarını belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 20 sipariş aldıklarını ve siparişlerden 200 bin TL gelir elde ettiklerini kaydetti. Yeşil-siyahlı takımı şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Çetin, kulübe gelir getirecek tüm projelerin üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Dijital reklam panoları, Altınordu maçıyla birlikte hizmete girecek. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Denizli, Denizlispor, Spor
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