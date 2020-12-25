Denizlispor düşme hattından çıktı

Süper Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek art arda aldığı 2 galibiyetle puanını 12'ye yükselten Yukatel Denizlispor, 17'nci sıraya çıkarak düşme hattından kurtuldu.

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza atan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 2-1'le geçen Denizlispor'da yüzler gülmeye başladı. Yukatel Denizlispor en son seri galibiyetini geçtiğimiz sezon almıştı. Yeşil siyahlı ekip Mehmet Özdilek yönetiminde, ligin 12'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 13'üncü hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmişti.