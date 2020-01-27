Denizlispor düşüşü sürdürdü - Son Dakika
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Denizlispor düşüşü sürdürdü

6 saat önce

SÜPER Lig'de 19'uncu hafta maçında evinde Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor son 4 karşılaşmasında sadece 1 puan toplayabildi.

Denizlispor düşüşü sürdürdü, System.String[]

SÜPER Lig'de 19'uncu hafta maçında evinde Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor son 4 karşılaşmasında sadece 1 puan toplayabildi. Son olarak 15'inci haftada Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenen yeşil-siyahlılar Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a yenilip Ankaragücü ile berabere kaldı. İkinci yarıya da 2'de 0 yaparak başlayan Ege temsilcisi taraftarını üzdü. Denizlispor'un bu sezon iç sahada sergilediği performans da hayal kırıklığı yarattı. Evinde çıktığı 9 maçın sadece 2'sini kazanabilen Denizlispor, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Taraftarı önünde 7 gol atabilen Denizlispor kalesinde ise 15 gol gördü. Denizlispor, Atatürk Stadı'nda Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip, Başakşehir'le eşitliği bozamadı. İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Alanyaspor ve Antalyaspor ise Denizli'den 3 puanla ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor'a elenen Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Deneyimli teknik adam,  "Kendi evimizdeki potansiyel gücü galibiyete çeviremedik. Önümüzde daha 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir" dedi. Denizlispor bu hata sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.


Trabzonspor, Antalyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
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