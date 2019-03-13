Son Dakika Haberleri: Denizlispor Ek Kontenjan İstiyor

Denizlispor Ek Kontenjan İstiyor

8 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala 51 puan ve averajla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Afjet Afyonspor'la oynanacak maç öncesi satışa çıkan 750 deplasman biletini 20 dakika içinde tüketti.

Denizlispor Ek Kontenjan İstiyor, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala 51 puan ve averajla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Afjet Afyonspor'la oynanacak maç öncesi satışa çıkan 750 deplasman biletini 20 dakika içinde tüketti. Bilet alamayan yüzlerce taraftarlar, yaklaşık 15 bin kapasiteli Afyon Zafer Stadı'nda kendilerine ayrılan kontenjanın artırılması talebinde bulundu. Taraftara, destek ve ilgileri için teşekkür eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Biletlerin tükenmesinin ardından taraftarımızdan ek kontenjan talepleri geliyor. Bu konuda da girişimlerimiz sürüyor. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Çetin, iç sahada golsüz biten son Ümraniyespor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Ümraniyespor maçında bu şehrin yüzünü güldüremedik ama her şeye rağmen biz yine şampiyon olacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bu yolda tüm şehir kenetlenmiş durumda" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor
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