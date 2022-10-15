Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı

15.10.2022 11:10
Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Denizlispor Kulübü çalışanları ve futbolcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Afyonkarahisar'da Denizlispor Kulübü çalışanları ve futbolcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

İsmail Gürbunar (58) idaresindeki 20 AAG 263 plakalı minibüs, Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyir halindeyken Evciler ilçesi Gökçek köyü mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Gürbunar, kulüp çalışanları Recep Avcı, Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı.

Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Denizlispor, Karahisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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