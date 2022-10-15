Kazada, sürücü Gürbunar, kulüp çalışanları Recep Avcı , Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin , Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı.

Kaynak: AA

Denizlispor, Karahisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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