Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde - Son Dakika

Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde

22.12.2020 12:29
Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde, System.String[]

SÜPER Lig'de son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Yukatel Denizlispor, yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak.

SÜPER Lig'de son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Yukatel Denizlispor, yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Pantilimon, Sakıb ve Özgür'ün yanı sıra kart cezalısı Murawski forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Dossevi ise görev verilmesi halinde bu karşılaşmada oynayabilecek.

Ligde Denizlispor 12 maçta 9 puanla halen düşme hattında sondan ikinci sırada yer alırken, teknik heyette değişikliğe giden Erzurumspor 13 maçta aynı puanla dibe demir attı. Denizli ile BB Erzurumspor tarihlerinde 2 kez karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonunda 1'inci Lig'de rakibiyle karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kaybetmiş, Denizli'de oynanan müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Yeni takımıyla Alanyaspor önünde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, yine kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.


Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde - Son Dakika Spor


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