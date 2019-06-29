Denizlispor eski Başkanı Ali İpek hayatını kaybetti
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor Kulübü eski başkanlarından Ali İpek'in vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Yönetim Kurulu eski üyesi ve Denizlispor
Kulübü eski başkanlarından Ali İpek
'in vefat etti. İpek Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yaptı. 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy
döneminde Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. - DENİZLİ
THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
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