Denizlispor Evinde Altınordu'ya Karşı

SPOR Toto 1. Lig'de 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor yarın evinde Play-Off hattında yer alan 35 puanlı Altınordu'yla kozlarını paylaşacak.





SPOR Toto 1. Lig'de 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor yarın evinde Play-Off hattında yer alan 35 puanlı Altınordu'yla kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ege derbisini Süleyman Abay yönetecek. Müsabakanın biletleri Gold ve VIP tribün 100, kapalı B ve D üst 35, kapalı A ve E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribünleri 10 TL olarak belirlendi. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı sağ kanat Ziya, babasının vefatı nedeniyle Nijerya'ya giden forvet Kehinde ve tedavisi süren Himmet forma giyemeyecek. Konuk takımda ise sakatlıktan çıkan forvetler Enes Kubat ve Serdar kadroya alınmadı. Ön libero Oğulcan ise kafileye dahil edildi.



Ligde taraftarının önünde çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Denizlispor, 12 haftadır mağlubiyet yüzü görmedi. Altınordu'nun ise 14 haftadan bu yana bileği bükülmüyor. Yeşil-siyahlılar 36 golle ligin en skorer iki takımından biri olarak dikkat çekerken, kalesinde 12 gol gören kırmızı-lacivertliler ise ligde en iyi savunma performansı sergileyen iki ekipten biri konumunda. Liderlik koltuğunu korumayı hedeflediklerini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Taraftarımızın desteğiyle kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Play-Off hattında kalmak istediklerini söyleyerek, "İzmir'e 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Denizlispor'un muhtemel 11'i şöyle;



"Stackhowiak- Furkan, Alperen, Abdülkerim, Kerem Can, Deniz, Mbamba, Recep, Aissati, Burak Çalık, Mehmet Akyüz"



Altınordu'nun ise maça şu 11'le çıkması bekleniyor;



"Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Okan, Muhammed, Anıl, Murat, Sefa" - Denizli

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