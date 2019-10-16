Son Dakika Haberleri: Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor
Son Dakika Spor Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

2 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor- Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.


Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00'de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.


Denizlispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:


VIP: 400 TL


Loca Önü: 400 TL


D Üst, B Üst: 350 TL


E Alt, E Üst: 250 TL


A Alt, A Üst: 250 TL


Maraton: 200 TL


Aile Tribünü: 200 TL


Kale Arkası: 100 TL


Misafir: 100 TL - DENİZLİ

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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