Denizlispor - Fenerbahçe maç biletleri bugün satışa çıkıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında oynanacak olan Y. Denizlispor- Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Yukatel Denizlispor'da 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 15.00'de satışa çıkarılacak. Denizlispor ve Fenerbahçe Pazar günü oynanacak olan maç için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizlispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP: 400 TL

Loca Önü: 400 TL

D Üst, B Üst: 350 TL

E Alt, E Üst: 250 TL

A Alt, A Üst: 250 TL

Maraton: 200 TL

Aile Tribünü: 200 TL

Kale Arkası: 100 TL

Misafir: 100 TL

(SY-BA-S)