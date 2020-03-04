Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.


Yeşil - siyahlı ekip, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü.


Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı. - DENİZLİ

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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