Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
12 dakika önce
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Özdilek, futbolcularla yakından ilgilenerek, sık sık uyarılarda bulundu.
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