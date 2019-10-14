Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

12 dakika önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Özdilek, futbolcularla yakından ilgilenerek, sık sık uyarılarda bulundu.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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