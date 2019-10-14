Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Özdilek, futbolcularla yakından ilgilenerek, sık sık uyarılarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:22
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