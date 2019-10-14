Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.


Antrenmanda, Özdilek, futbolcularla yakından ilgilenerek, sık sık uyarılarda bulundu.


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Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:22 
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