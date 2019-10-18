Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

- Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlıların yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile de ilk maçına çıkacak.

- Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ - Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Denizlispor, maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlıların yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile de ilk maçına çıkacak.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde sabah saatlerinde başlayan antrenmanda futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Düz koşu ile başlayan antrenman ardından toplu ve topsuz hareketler ile devam etti.

Antrenmanda Rodallega sakatlığından dolayı yer almadı. Denizlispor'da Rodallega dışında eksik ya da kart cezalısı futbolcunun olmadığı öğrenildi.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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