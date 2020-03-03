Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.


Süper Lig'in Ege temsilcisi Denizlispor, cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, dayanıklılık çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat sürdü.


Öte yandan Denizlispor'da tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı. - DENİZLİ

Denizlispor, Fenerbahçe, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:07 Kaynak: İHA
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