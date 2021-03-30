Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
30.03.2021 20:09
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı sona eren Recep Niyaz takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavisi devam eden Özgür Çek ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
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