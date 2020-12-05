Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlı ekip, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek baş saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor, İstanbul ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hafta başında hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, son antrenmanını Kenan Atik idaresinde Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri devam Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in yanı sıra ağrıları bulunan Tiago Lopes fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Akşam saatlerinde gerçekleşen idman sonrası Denizlispor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ali Palabıyık yönetiminde gerçekleşecek olan müsabaka 6 Aralık Pazar günü Denizli Atatürk Stadında oynanacak.

(Fadıl Pişkin/İHA)