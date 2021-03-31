Denizlispor, Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Denizlispor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - DENİZLİ