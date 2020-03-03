Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı.

Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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