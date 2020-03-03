Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı.

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